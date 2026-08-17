"Fue como un purgatorio": Cota Castelblanco y Pipo Gormaz hablaron de su escena más difícil en EJDO

17 ag. 2026 - 13:10 hrs.

Cota Castelblanco y Pipo Gormaz estuvieron en el podcast Sin Guion para conversar en profundidad sobre El Jardín de Olivia, teleserie que tendrá su gran final este lunes 17 de agosto.

En medio de la conversación, ambos actores coincidieron que uno de los momentos más difíciles de filmar fue la muerte de Bernardita, su madre en la ficción.

"A mí (lo que más me impactó fue) la muerte de Bernardita. No solo para la teleserie, sino para nosotros como elenco porque la Cata (Guerra) era muy importante", dijo Castelblanco, Ignacia en la teleserie de Mega.

El Jardín de Olivia / Mega

Gormaz, quien interpreta a su hermano Clemente, aseveró que "eso fue un batazo para todos en general".

El efecto de El Jardín de Olivia en sus actores

El Jardín de Olivia se convirtió en una teleserie muy personal para su protagonista por dos aspectos. "Me tocó muy fuerte porque por un lado, mi sueño en la vida era escribir y dirigir cine y terminé mi primera película. (...) Se trata de un papá soltero que tiene un hijo del espectro autista, que es exactamente lo mismo que El Jardín de Olivia. De alguna manera, sentí que esto estaba escrito".

Podcast Sin Guion

En segundo lugar, "mi mamá falleció hace algún tiempo y la muerte de Bernardita fue para mí un batazo fuerte porque me tocó verla en una escena de la misma manera en que tuve que ver a mi mamá. Sentí que esto fue como un purgatorio: tienes que pasar por este proceso de la teleserie que tiene temas muy personales, vivirlo muy profundamente para sanarlos".

Al respecto, Cota Castelblanco añadió que "el Pipo ese día en la escena estaba muy triste y tuve que abrazarte".

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