Andrea llegará al "Doña Aurora" para exigir una reunión entre sus familias en el capítulo 9 de La Baronesa

26 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 9 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) mostrará su lado controlador al acudir al "Doña Aurora", pese a que Javier (Simón Pesutic) le pidió mantenerse al margen.

"Hola, buenas. Mira, así que ella es la abuelita de cuento que nos contaron. Soy la mamá de Javier Toledo", dirá al presentarse ante la dueña del restaurante, quien la recibió junto a Emilia (Octavia Bernasconi).

Una charla sobre el matrimonio

Para mantener la conversación en privado, las tres mujeres se trasladaron a la oficina, donde Andrea reveló su propósito.

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"Yo necesito que nuestras familias se conozcan lo antes posible", dirá y aunque Emilia querrá evitar el encuentro, Aurora (Loreto Valenzuela) estará de acuerdo en que se deben reunir a hablar de los preparativos del matrimonio.

Sin querer esperar más, Andrea planteará que los Toledo y los Márquez se conozcan ese mismo día, "aquí, así aprovecho de probar la mano del chef".