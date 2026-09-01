"Está metida esa vieja siniestra": Nico le contará sus sospechas a Francesca en el capítulo 12 de La Baronesa

01 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 12 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) tendrá un presentimiento en lo más profundo de su corazón: Emilia (Octavia Bernasconi) todavía lo ama y deben haber otros motivos que la obligaron a terminar con él.

"Por más que la Emilia me mienta, me lo niegue, yo sé que esa decisión no pasó por ella", le dirá a Francesca (Katyna Huberman).

Tanto la terapeuta como su hijo se dieron cuenta con el paso de los años de lo manipuladora que puede ser Aurora (Loreto Valenzuela) con su familia, así que será la sospechosa más evidente de lo que está sucediendo.

La Baronesa / Mega

"¿Y por quién, entonces? ¿Por la Aurora?", preguntará a Nicolás.

Él confirmará que piensa lo mismo. "Acá están metidas las garras de esa vieja siniestra. Yo estoy seguro, mamá. Lo siento acá", declarará mientras se apunta al pecho.