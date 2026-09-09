"Se va a ir para siempre": Paula le mentirá a Emilia sobre Nicolás en el capítulo 18 de La Baronesa

09 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 18 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) quiere separar a Emilia (Octavia Bernasconi) de Javier (Simón Pesutic) y para eso, utilizará una sucia treta.

Con la excusa de recomponer su relación de hermanas tras la "traición", Paula le pedirá a la joven un favor que podría arreglar las cosas: que hable con Nicolás (Andrew Bargsted).

Pero lo hará a través de una mentira para asustar a Emilia, sospechando que todavía quiere a su ex.

La Baronesa / Mega

¿Nico se va?

"Creo que sería bueno que tuvieras una conversación seria con Nicolás, pobrecito, lo ha pasado pésimo y tú eres la única persona que lo puede calmar antes de que sea demasiado tarde. Nicolás me dijo, Emilia, que si tú no te casas con él, se va a ir para siempre", dirá.

¿Emilia creerá en su hermana? ¿Esta jugada hará renacer el romance de la joven con Nicolás?