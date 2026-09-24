Emilia hablará con Clara sobre su matrimonio tras el escándalo de Andrea en el capítulo 28 de La Baronesa

24 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 28 de La Baronesa, el escándalo que causó Andrea (Catalina Guerra) será tema de conversación en casa de los Márquez.

Clara (Lorena Bosch) estará preocupada de que su hija menor se involucre con una familia que ya ha dado luces de ser inestable.

"Todas las familias tienen sus cosas, algunos tienen más problemas que otros. ¿No crees que nos deberías haber dicho que la mamá de Javier tenía problemas con el trago?", le dirá a Emilia (Octavia Bernasconi), pero no tardará en darse cuenta que su hija también ignoraba esta situación.

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"Javier no me había contado", responderá ella.

Por este motivo, Clara le preguntará una vez más sobre el compromiso y las consecuencias que esto traerá: "¿Estás segura de la decisión que estás tomando?".