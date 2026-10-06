Estaba en el departamento de León: Clara reconocerá una bata de Antonio capítulo 36 de La Baronesa

06 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 36 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) no querrá esconderse de los Márquez, a pesar de haber protagonizado bochornosos momentos frente a la familia de Emilia (Octavia Bernasconi).

La madre de Javier (Simón Pesutic) irá a la casa de Aurora (Loreto Valenzuela) para la prueba de maquillaje y con cierto pudor, les entregará una bata que se llevó de la casa de León (César Caillet) la noche anterior.

Clara (Lorena Bosch) estará sorprendida porque reconocerá perfectamente la prenda: "Esta bata no es de León, es de Antonio, mi marido".

La Baronesa / Mega

Antonio tendrá que responder

Antonio (Carlos Díaz) entrará en su habitación y verá la bata, dispuesta cuidadosamente sobre la cama.

Su esposa entonces lo confrontará. ¿Por qué una prenda tan íntima estaba en la casa de su amigo? "¿Cómo es que esa bata llegó a la casa de León?", preguntará Clara.