Aurora comenzará a recelar la cercanía entre Clara y Samuel en el capítulo 37 de La Baronesa

06 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 37 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) le comentará a Aurora (Loreto Valenzuela) de los celos de Andrea (Catalina Guerra), que a su parecer son completamente injustificados.

"Se le metió entre ceja y ceja que Clara quiere quitarle a su marido", mencionará como si se tratara de un absurdo.

"Bueno, le está dando motivos, que no se queje", responderá su mujer, indignando a Roberto. Clara nunca ha dado razones para que se desconfíe de ella. Lleva 30 años en la familia como una madre y esposa ejemplar para Antonio (Carlos Díaz).

La Baronesa / Mega

Aurora hará énfasis en que su nuera debe aprender a ubicarse. "¿Cómo se le ocurre meterse en la pieza de un hotel con el consuegro? Hay que ser muy inocente o muy estúpida".

Desde ahora, ¿Aurora pondrá más atención en el comportamiento de Clara?