El matrimonio discutirá: Roberto defenderá a Clara de los ataques de Aurora en el capítulo 45 de La Baronesa

22 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 45 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) defenderá a Clara (Lorena Bosch) de las acusaciones que se le han hecho en su ausencia.

"Tú sabes que Clara es noble e ingenua", mencionará él, tras los dichos del amorío de su nuera con Samuel Toledo (Francisco Ossa).

Mucho más cínica, Aurora (Loreto Valenzuela) lanzará una carcajada de escepticismo. "Deja que me ría. Tú sigues aferrado a la imagen de esa niñita del kiosco de hace 30 años atrás. Yo después de saber que tiene una amante, no la voy a defender", responderá.

La Baronesa / Mega

Este ambiente enrarecido y los comentarios sarcásticos hacia una mujer que él considera su propia hija le parecerán inadecuados y manifestará que no le gusta lo que está ocurriendo.

"¿Sabes lo que a mí no me gusta? Que tú me estés tratando así por culpa de ella", dirá Aurora para ponerse a sí misma como víctima.