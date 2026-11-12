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"Me da mucha pena hacer esto": Normita se llevará todas las cosas de Clara en el capítulo 60 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 60 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) hará caso de los consejos de Roberto (Patricio Achurra) y no botará a la basura las pertenencias de su madre. En cambio, las dejará en una maleta para guardarlas fuera de la vista. 

Normita (Enoe Coulon) lo mirará con cierto recelo y le preguntará si está seguro de deshacerse de las pertenencias de Clara (Lorena Bosch).

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"Absolutamente seguro. Guardé todas las cosas de mi mamá en estos bolsos. Faltan algunos, pero por ahora, esto debe ir bien", contestará el chef.

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Clara todavía tiene quien la defienda

La empleada doméstica lleva años con los Márquez y conoció bien el carácter afable de Clara. "Me da mucha pena hacer esto", le dirá, señalando implícitamente la injusticia que comete con la memoria de la desaparecida. 

Él solo se limitará a decir que "es lo mejor". 

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