27 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 71 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) será hospitalizado para realizar el trasplante y, antes de que comience el procedimiento, tendrá un breve instante para despedirse de su familia.

El doctor Labra (Cristián Carvajal) les advertirá a los Márquez que las visitas serán breves de ahora en adelante, dado que el sistema inmune de Daniel se verá disminuido.

Un abrazo de apoyo

Daniel tendrá que prepararse para su primera sesión y será el momento de un momentáneo adiós con su abuelo y hermanas, quienes estarán ahí para darle ánimos en su recuperación.

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"Pueden darle todos los besos y todos los abrazos que quieran ahora, pero después, nada", advertirá Labra.

De inmediato, todos correrán a los brazos de Daniel para abrazarlo apretadamente, mientras él cambia su expresión, expectante y nervioso sobre cómo resultará todo.