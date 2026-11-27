27 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 72 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) reprenderá a su hijo por llorar desconsoladamente ante la traición de León (César Caillet).

"Llorando no arreglas nada. Tú lo dejaste entrar a nuestras vidas", le dirá con dureza. Y es cierto, pues hace más de 30 años que Antonio se negó a dejar al médico, convirtiéndolo en una parte fundamental de la familia Márquez como amigo, padrino y doctor de cabecera de su propio padre.

Comprender la locura a la que llegó León con tal de pertenecer y estar cerca de Antonio le dejará claro a "la Baronesa" que deben ser cuidadosos y evitarlo a toda costa.

La Baronesa / Mega

"Ese León es un enfermo peligrosísimo. ¡Estamos todos en riesgo!", dirá.

Y precisamente se prenderán sus alarmas cuando se entere que su marido y nietas están almorzando con el doctor en su casa. ¿Qué hará por protegerlos?