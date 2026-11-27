27 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) buscó a Antonio (Carlos Díaz) para contarle a él, antes que a cualquiera, que ya sabe el nombre del padre biológico de sus hijos: León Insulza (César Caillet).

Por supuesto, el abogado tuvo que fingir sorpresa ante la noticia y mostrarse afectado por la "traición de su esposa y su mejor amigo".

Que explotara esta bomba sin duda afectó a Antonio y regresó a su casa con una expresión extraña. Aurora (Loreto Valenzuela) lo notó y le obligó a contarle lo que pasaba. Así fue como la Baronesa se enteró de todo.

La Baronesa / Mega

El inicio del tratamiento

Daniel (Francisco Reyes Cristi) llegó a la clínica acompañado de sus hermanas y su abuelo. Durante los próximos cinco días se someterá a una quimioterapia y estará inmunocomprometido, así que su familia deberá evitar las muestras de afecto.

Por eso, antes de que lo internen, Emilia (Octavia Bernasconi), Paula (Francisca Armstrong) y Roberto (Patricio Achurra) le dieron un apretado abrazo y buenos deseos en su recuperación.