La Baronesa - Capítulo 71: Una bomba explota en la familia Márquez
En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) buscó a Antonio (Carlos Díaz) para contarle a él, antes que a cualquiera, que ya sabe el nombre del padre biológico de sus hijos: León Insulza (César Caillet).
Por supuesto, el abogado tuvo que fingir sorpresa ante la noticia y mostrarse afectado por la "traición de su esposa y su mejor amigo".
Que explotara esta bomba sin duda afectó a Antonio y regresó a su casa con una expresión extraña. Aurora (Loreto Valenzuela) lo notó y le obligó a contarle lo que pasaba. Así fue como la Baronesa se enteró de todo.Ir a la siguiente nota
El inicio del tratamiento
Daniel (Francisco Reyes Cristi) llegó a la clínica acompañado de sus hermanas y su abuelo. Durante los próximos cinco días se someterá a una quimioterapia y estará inmunocomprometido, así que su familia deberá evitar las muestras de afecto.
Por eso, antes de que lo internen, Emilia (Octavia Bernasconi), Paula (Francisca Armstrong) y Roberto (Patricio Achurra) le dieron un apretado abrazo y buenos deseos en su recuperación.Ve el capítulo en
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