28 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 72 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) y Samuel (Francisco Ossa) han mantenido el contacto porque los dos son de los pocos que siguen preocupados por la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

De hecho, el mismo Toledo buscó a la terapeuta para obtener alguna pista que sirviera para dar con su paradero, aunque hasta el momento todas las pesquisas han sido inútiles.

La molestia de Andrea

Los dos se reunirán a conversar en casa de Francesca y en ese preciso momento llegará Nicolás (Andrew Bargsted) acompañado de Catalina (María Jesús Godoy) y Andrea (Catalina Guerra).

La Baronesa / Mega

"¿Qué está haciendo mi marido en tu casa?", preguntará Andrea con molestia al ver a Samuel.

Francesca tendrá la opción de mantener la paz para no arruinar la relación de Nicolás, o bien, contestarle a Andrea tras el incómodo momento que vivió la noche anterior durante la cena.