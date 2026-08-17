17 ag. 2026 - 19:30 hrs.

La historia de La Baronesa avanzó de una forma trepidante y atrapante, dejando a más de uno con la expectación de lo que pasará en el futuro.

Y es que en el primer capítulo de la nueva teleserie vespertina de Mega pudimos ver que Clara (Lorena Bosch) sufre un ataque por la espalda y cae al mar. Sin embargo, de inmediato nos vamos de esta escena y retrocedemos dos meses antes.

Aquí vemos a la familia Valdés, liderada por la elegante e imponente Aurora (Loreto Valenzuela), quien se hace llamar "La Baronesa" en los salones de apuesta, mismo lugar donde termina perdiendo su casa ante Javier (Simón Pesutic).

La Baronesa / MEGA

¿Cuándo ver el segundo capítulo de La Baronesa?

Si quedaste con ganas de más y de saber cuáles serán los próximos movimientos de Aurora tras la presión que está sometiendo Javier, tendrás que sintonizar Mega este martes 18 de agosto a las 17:15 horas.

Cabe destacar que media hora antes, es decir, a las 16:45, se emitirá un resumen de lo que fue el primer capítulo de la nueva teleserie vespertina de Mega.

¡No te pierdas la nueva teleserie vespertina, La Baronesa, todas las tardes por las pantallas de Mega!

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