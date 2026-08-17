Con cambio de look: Este fue el actor de El Jardín de Olivia que hizo sorpresivo cameo en La Baronesa

El Jardín de Olivia / La Baronesa

17 ag. 2026 - 17:35 hrs.

Los seguidores de las teleseries de Mega seguramente se dieron cuenta de que un viejo conocido de El Jardín de Olivia tuvo especial aparición en el estreno de La Baronesa.

La nueva ficción de las 17:00 horas comenzó con fuerza, trayendo a la pantalla la historia de Aurora Valdés (Loreto Valenzuela), una matriarca y empresaria que esconde una fuerte adicción a las apuestas.

Regularmente va a casinos clandestinos y para entrar debe dar el santo y seña.

La Baronesa / Mega

En una botillería de apariencia común y corriente, Aurora llamó al citófono. "Vengo a la cueva", dijo. Cuando le preguntaron qué es lo que se escondía en la cueva, respondió que "37 ladrones y un clavel".

Ese era el pase para ingresar al "Clavel Rojo" y quien le abrió la puerta fue un empleado del casino, interpretado por Sebastián Saguz. Al actor muchos lo reconocerán como el "Rucio", uno de los matones a sueldo de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) en El Jardín de Olivia.

Sin embargo, ya no utiliza el característico mohicano rubio de su anterior papel.

Este pequeño guiño no pasó inadvertido, aunque habrá que esperar los próximos capítulos de La Baronesa para ver si este nuevo rol tendrá mayor protagonismo en la trama.

La Baronesa / Mega

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