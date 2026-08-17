¿Quién la atacó? Misterioso accidente de Clara marcó el primer capítulo de La Baronesa

17 ag. 2026 - 17:25 hrs.

En el capítulo estreno de La Baronesa, una impactante escena dejó en shock a los televidentes y expectantes a lo que ocurrirá en el futuro.

Precisamente, en los primeros segundos de la nueva teleserie se puede ver a Clara (Lorena Bosch) corriendo desesperada por lo que parece ser un muelle.

La mujer, quien está casada con Antonio (Carlos Díaz), parece haber descubierto o visto algo que claramente rompió su corazón y la dejó muy mal.

La Baronesa / MEGA

¿Qué pasó con Clara?

Es en ese momento, y al borde del muelle, que una figura misteriosa toma un remo, se acerca en silencio hacia Clara y asesta un golpe preciso en la cabeza de la mujer.

Clara cae al agua, dejando de inmediato varias preguntas que responder: ¿Qué descubrió Clara? ¿Por qué estaba así? ¿Y quién la atacó?