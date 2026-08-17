¿Quién la atacó? Misterioso accidente de Clara marcó el primer capítulo de La Baronesa
En el capítulo estreno de La Baronesa, una impactante escena dejó en shock a los televidentes y expectantes a lo que ocurrirá en el futuro.
Precisamente, en los primeros segundos de la nueva teleserie se puede ver a Clara (Lorena Bosch) corriendo desesperada por lo que parece ser un muelle.
La mujer, quien está casada con Antonio (Carlos Díaz), parece haber descubierto o visto algo que claramente rompió su corazón y la dejó muy mal.
¿Qué pasó con Clara?
Es en ese momento, y al borde del muelle, que una figura misteriosa toma un remo, se acerca en silencio hacia Clara y asesta un golpe preciso en la cabeza de la mujer.
Clara cae al agua, dejando de inmediato varias preguntas que responder: ¿Qué descubrió Clara? ¿Por qué estaba así? ¿Y quién la atacó?Ve el capítulo en
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