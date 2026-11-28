28 nov. 2026 - 11:20 hrs.

Desde el primer encuentro, Francesca (Katyna Huberman) y Andrea (Catalina Guerra) se han llevado mal porque sus personalidades chocaron con aquella conversación en el "Doña Aurora", cuando la esposa de Samuel (Francisco Ossa) quiso conocer a la familia de Emilia (Octavia Bernasconi).

Por aquel entonces, Francesca apenas se enteraba de que Emilia terminó con su hijo y la conversación fue todo menos amistosa. La terapeuta vio en Andrea a una mujer controladora, mientras que Andrea opinó que Fran era demasiado liberal.

Sin embargo, los ataques de celos marcaron un nuevo precedente en esta enemistad.

Francesca defendía a Clara (Lorena Bosch) a capa y espada y no iba a permitir que nadie pasara a llevar a su mejor amiga. Por eso, aquella escena de celos en el restaurante la hizo detestar todavía más a esta mujer descontrolada.

La Baronesa / Mega

Un nuevo conflicto

Nicolás (Andrew Bargsted) y Catalina (María Jesús Godoy) empezaron a pololear y fiel a su costumbre, Andrea quiso hacer una comida con las dos familias para conocer bien al preparador físico y su madre.

Francesca intentó congeniar y ser amable con todos, pero al más mínimo gesto de cordialidad con Samuel, Andrea lo consideró un intento de conquistar a su marido y perdió los estribos una vez más.

Por su parte, Francesca no toleró que la nueva suegra de su hijo intentara cambiar la forma en que vestía. Nicolás no tiene que cambiar por petición de nadie porque Catalina lo quiere como es.

Todo sobre La Baronesa