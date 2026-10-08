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Así comenzó Prohibida Obsesión: Sigrid Alegría relata la grabación de la primera escena

  • Por Sebastián Mena

El pasado lunes 28 de septiembre se estrenó la nueva teleserie nocturna de Mega, Prohibida Obsesión, que está marcada por el deseo, los secretos y conflictos familiares.

En ese contexto, Sigrid Alegría conversó con el equipo digital de Mega y recordó cómo fue grabar la primera escena de la producción.

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La actriz interpreta a Antonia, una mujer que mantiene una relación estable con Luciano (Diego Muñoz), con quien ha construido una familia que, al inicio de la historia, se muestra muy unida y cercana.

El inicio de esta producción se desarrolló en una gran casa ubicada en la playa, lugar que sirve como refugio para sus protagonistas durante los veranos y cada vez que tienen la oportunidad de reunirse.

"En este hermoso palacio, de este pequeño hogar lleno de dulzura y amor, es mi refugio familiar. Descansamos aquí y nos divertimos aquí, como lo hacemos todos los veranos y cada vez que podemos, la verdad", relató Sigrid Alegría.

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Según explicó la actriz, la primera escena permitió presentar a los integrantes de esta familia y mostrar la relación que existe entre ellos. "En la mañana grabamos la escena 1 del capítulo 1. Mostramos un poco de nuestra familia, qué relación tenemos, cuánto somos, cómo nos llevamos, que somos una familia muy cariñosa, muy querendona", señaló.

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La presentación de los personajes de Prohibida Obsesión

Sigrid Alegría también explicó que los primeros capítulos de la teleserie estarán enfocados en presentar a los distintos personajes y sus vínculos. "Los primeros 3 capítulos suelen ser una cosa que se llama presentación de personajes. Contamos quiénes somos, quiénes cada personaje, qué relación tiene y qué función tiene en esta historia", explicó.

Sobre la relación entre Antonia y Luciano, Sigrid destacó que ambos mantienen un vínculo cercano y que disfrutan compartir juntos. Sin embargo, la historia comenzará a poner a prueba esa estabilidad.

"Es muy rápido, son muy amigos también con el marido. Le gusta mucho estar con él, lo pasan muy bien, son muy amigos. Pero bueno, a veces pasan cosas, cosas que pasan", expresó.

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