Así comenzó Prohibida Obsesión: Sigrid Alegría relata la grabación de la primera escena

08 oct. 2026 - 14:35 hrs.

El pasado lunes 28 de septiembre se estrenó la nueva teleserie nocturna de Mega, Prohibida Obsesión, que está marcada por el deseo, los secretos y conflictos familiares.

En ese contexto, Sigrid Alegría conversó con el equipo digital de Mega y recordó cómo fue grabar la primera escena de la producción.

La actriz interpreta a Antonia, una mujer que mantiene una relación estable con Luciano (Diego Muñoz), con quien ha construido una familia que, al inicio de la historia, se muestra muy unida y cercana.

El inicio de esta producción se desarrolló en una gran casa ubicada en la playa, lugar que sirve como refugio para sus protagonistas durante los veranos y cada vez que tienen la oportunidad de reunirse.

"En este hermoso palacio, de este pequeño hogar lleno de dulzura y amor, es mi refugio familiar. Descansamos aquí y nos divertimos aquí, como lo hacemos todos los veranos y cada vez que podemos, la verdad", relató Sigrid Alegría.

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Según explicó la actriz, la primera escena permitió presentar a los integrantes de esta familia y mostrar la relación que existe entre ellos. "En la mañana grabamos la escena 1 del capítulo 1. Mostramos un poco de nuestra familia, qué relación tenemos, cuánto somos, cómo nos llevamos, que somos una familia muy cariñosa, muy querendona", señaló.

La presentación de los personajes de Prohibida Obsesión

Sigrid Alegría también explicó que los primeros capítulos de la teleserie estarán enfocados en presentar a los distintos personajes y sus vínculos. "Los primeros 3 capítulos suelen ser una cosa que se llama presentación de personajes. Contamos quiénes somos, quiénes cada personaje, qué relación tiene y qué función tiene en esta historia", explicó.

Sobre la relación entre Antonia y Luciano, Sigrid destacó que ambos mantienen un vínculo cercano y que disfrutan compartir juntos. Sin embargo, la historia comenzará a poner a prueba esa estabilidad.

"Es muy rápido, son muy amigos también con el marido. Le gusta mucho estar con él, lo pasan muy bien, son muy amigos. Pero bueno, a veces pasan cosas, cosas que pasan", expresó.

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