¿Coca lo logró? Hernán quiere volver con ella tras estar al borde de la muerte en Prohibida Obsesión

25 oct. 2026 - 17:25 hrs.

Hernán (Osvaldo Silva) tuvo un ataque cardiaco que lo llevó de urgencia a la clínica. Antonia (Sigrid Alegría) le advirtió durante mucho tiempo que debía cuidar sus hábitos, pero como buen gozador, no hizo caso a las recomendaciones y, producto de ello, estuvo a punto de morir.

Esta situación límite lo hizo repensar qué es lo que quiere para su vida y se dio cuenta de que en los años que le quedan, solo debe ser feliz al lado de la mujer que ama, Coca (Lorena Capetillo).

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Con Coca terminó al sospechar que era una cazafortunas, pero se arrepintió, pese a que su hija creía que era lo mejor que pudo pasar.

La propuesta de Hernán

Por eso, cuando su ex lo visitó en la clínica, el empresario sinceró su corazón. "Yo encantado de que estés acá. No me vas a creer, pero anoche, cuando estaba en la UCI, en los momentos que volví de mi inconsciencia, en la primera persona en la que pensé fue en ti".

"Me alegro de que estés aquí. Te echaba de menos y con esto que me pasó, estaba pensando que la vida se puede ir en cualquier minuto, en cualquier tiempo, y quiero, en el tiempo que me quede, poder estar a tu lado. Nos queremos, podemos olvidar todo y tratar de empezar de nuevo. Yo estoy dispuesto a hacerlo", le propuso.

Pero antes de que pudiera responder, Antonia apareció para confrontarla por perseguir a su padre.

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