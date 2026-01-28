Logo Mega

Aparecerán las cosas de Mateo: El piloto sabrá quién planificó su ataque en la fiesta en el capítulo 70 de RDS

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 70 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) escuchó a Tito (Claudio Castellón) discutiendo sobre el ataque a Mateo (Nicolás Poblete) y dedujo que él y su padre estaban tras la vergonzosa escena que protagonizó su pololo en la fiesta. 

Furiosa, buscará a Jaime (Francisco Reyes) para que rinda cuentas.

Un hallazgo en el gimnasio

Pilar (Paloma Moreno) encontrará detrás del mesón del gimnasio una bolsa negra que contiene el teléfono y billetera de Mateo. 

Teresa-Elisa-Zulueta
Reunión de Superados / Mega
La golpiza de esos matones fue en el centro de eventos, así que no tiene ningún sentido que las cosas del piloto aparecieran en un lugar tan distinto, a menos que Jaime y Tito fueran las mentes maestras de todo. Al devolverle sus pertenencias, admitieron la responsabilidad de sus esposos. 

Teresa tendrá que darle explicaciones a su pareja por lo sucedido. 

