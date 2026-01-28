Aparecerán las cosas de Mateo: El piloto sabrá quién planificó su ataque en la fiesta en el capítulo 70 de RDS

28 en. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 70 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) escuchó a Tito (Claudio Castellón) discutiendo sobre el ataque a Mateo (Nicolás Poblete) y dedujo que él y su padre estaban tras la vergonzosa escena que protagonizó su pololo en la fiesta.

Furiosa, buscará a Jaime (Francisco Reyes) para que rinda cuentas.

Un hallazgo en el gimnasio

Pilar (Paloma Moreno) encontrará detrás del mesón del gimnasio una bolsa negra que contiene el teléfono y billetera de Mateo.

La golpiza de esos matones fue en el centro de eventos, así que no tiene ningún sentido que las cosas del piloto aparecieran en un lugar tan distinto, a menos que Jaime y Tito fueran las mentes maestras de todo. Al devolverle sus pertenencias, admitieron la responsabilidad de sus esposos.

Teresa tendrá que darle explicaciones a su pareja por lo sucedido.