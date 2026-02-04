"Yo estoy cambiando": Max tratará de arreglar las cosas con Javiera en el capítulo 74 de Reunión de Superados

04 feb. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 74 de Reunión de Superados, el Thomas Campbell School realizará una reunión de emergencia para tratar un tema importante: cómo la separación de los padres afecta en el aula.

En esta instancia, Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) se volverán a encontrar tras la denuncia de violencia intrafamiliar y la tensión se sentirá en el aire.

La petición de Max

Como está muy mal aspectado en su batalla legal, el empresario querrá arreglar las cosas con su ex sin acudir a tribunales. Al menos, esa es la recomendación que Juan de Dios (Jorge Arecheta) le dio.

Reunión de Superados / Mega

"Sé que soy una persona imperfecta, pero si de algo estoy seguro es que no quiero ver a mis hijos sufrir. A veces amar demasiado te hace tomar malas decisiones, pero por favor, Javiera, hagamos esto bien. Yo estoy cambiando", afirmará Max.

Para Javi, será ver para creer y le pedirá pruebas de que en realidad quiere ser una persona diferente.