"Yo estoy cambiando": Max tratará de arreglar las cosas con Javiera en el capítulo 74 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 74 de Reunión de Superados, el Thomas Campbell School realizará una reunión de emergencia para tratar un tema importante: cómo la separación de los padres afecta en el aula.
En esta instancia, Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) se volverán a encontrar tras la denuncia de violencia intrafamiliar y la tensión se sentirá en el aire.
La petición de Max
Como está muy mal aspectado en su batalla legal, el empresario querrá arreglar las cosas con su ex sin acudir a tribunales. Al menos, esa es la recomendación que Juan de Dios (Jorge Arecheta) le dio.Ir a la siguiente nota
"Sé que soy una persona imperfecta, pero si de algo estoy seguro es que no quiero ver a mis hijos sufrir. A veces amar demasiado te hace tomar malas decisiones, pero por favor, Javiera, hagamos esto bien. Yo estoy cambiando", afirmará Max.
Para Javi, será ver para creer y le pedirá pruebas de que en realidad quiere ser una persona diferente.Ve el capítulo en