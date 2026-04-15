Tendrán una noche de pasión: Matilde y Juan de Dios se darán una oportunidad en el capítulo 109 de RDS

15 abr. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 109 de Reunión de Superados, la situación de Tere (Elisa Zulueta) y Matilde (Ignacia Baeza) no puede ser más distinta.

La profesora perdió las esperanzas de volver con Manuel (Mario Horton) y por eso es que tomará la decisión de irse del departamento de su ex. Las ganas de ser independiente cederán camino a la seguridad económica que le proporciona Jaime (Francisco Reyes).

"Su mamá, emprendedora, mujer chilena, ha juntado un poquitito de plata y con mucho esfuerzo vamos a poder volver a la casa y hacer abandono del hostal Don Manuel", le comunicará a sus hijos.

Reunión de Superados / Mega

El nuevo presente de Matilde

Por el contrario, Matilde dará vuelta la página con Coke (Diego Muñoz) tras muchas idas y venidas.

Tras besarse con Juan de Dios (Jorge Arecheta) en la disco, los dos vivirán un intenso momento de pasión en la casa de la abogada, quien se despojará de todos sus prejuicios e inseguridades.