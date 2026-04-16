"El Coke ya está listo": Tere le revelará a Matilde los pasos de su ex en el capítulo 110 de RDS

16 abr. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 110 de Reunión de Superados, Teresa (Elisa Zulueta) le dará una noticia a Matilde (Ignacia Baeza) que la dejará completamente muda.

Cabe recordar que tras terminar su matrimonio de forma definitiva, el corredor de propiedades decidió darle una nueva oportunidad al amor con Josefa (Luz Valdivieso). La sexóloga le confesó lo que siente y como ambos se acompañan mutuamente, ¿por qué no proyectarse al futuro?

Una manera de formalizar lo que tienen fue organizar una comida con sus amigos para presentar oficialmente a su nueva pareja.

Reunión de Superados / Mega

La reacción de Matilde

La profesora, enterada de todo, le contará a su amiga que "el Coke ya está listo con la mar... esa. Está súper avanzado".

Ante la perplejidad de Matilde, Tere revelará que su ex "organizó una comida para presentarla en sociedad".