"No me resignaba": Tere le abrirá su corazón a Manuel como nunca antes en el capítulo 111 de RDS

16 abr. 2026 - 23:34 hrs.

Presentado por Fashion's Park

En el avance del capítulo 111 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) estará lista para volver a la que siempre fue su casa, pero hacerlo tendrá un sabor agridulce.

Durante un mes se quedó bajo el mismo techo que Manuel (Mario Horton), con la fugaz esperanza de que las cosas entre los dos se arreglarían y podrían volver a ser una pareja feliz. Lamentablemente, ella era la única que no pasaba la página.

El gran amor de Tere

En el umbral de la puerta, Tere le revelará a Manuel con emoción que, "si yo te perseguí, no fue ni de loca ni de psicópata, sino de enamorada".

Reunión de Superados / Mega

"Estaba perdiendo al amor de mi vida y no me resignaba. A mí me enseñaron de niña que tenía que pelear por las cosas que quería", agregará.

Manuel la mirará con tristeza, comprendiendo lo profundo de esta confesión.