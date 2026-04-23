"No quiero esconderme más": Manuel oficialmente le pedirá pololeo a Javiera en el capítulo 115 de RDS

23 abr. 2026 - 23:30 hrs.

En el avance del capítulo 115 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) le escribió una romántica carta a Javiera (Daniela Ramírez). Después de poner sus sentimientos en el papel, necesitará una respuesta sincera.



"Quiero que vivamos esto. Quiero estar contigo como pareja", dirá el corredor de propiedades a la ex de Max (Álvaro Espinoza).

¿Que responderá Javi?

La seriedad de su propuesta dejará perpleja a la madre de Tortu, quien llegó a pensar que Manuel la engañó con Tere (Elisa Zulueta).

Reunión de Superados / Mega

"Para. ¿Como pareja? O sea, ¿diciéndole a todo el mundo?", preguntará. Cabe recordar que los dos siempre tuvieron miedo de lo que dirían los otros padres o la reacción en el colegio de sus hijos. Este sería un gran paso que dar.

Con seguridad, Manuel afirmará que "sí, diciéndole a todo el mundo. No quiero esconderme más, Javi. Quiero pololear contigo y necesito saber si tú estas disponible para eso".