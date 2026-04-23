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"No quiero esconderme más": Manuel oficialmente le pedirá pololeo a Javiera en el capítulo 115 de RDS

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 115 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) le escribió una romántica carta a Javiera (Daniela Ramírez). Después de poner sus sentimientos en el papel, necesitará una respuesta sincera. 

"Quiero que vivamos esto. Quiero estar contigo como pareja", dirá el corredor de propiedades a la ex de Max (Álvaro Espinoza). 

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¿Que responderá Javi?

La seriedad de su propuesta dejará perpleja a la madre de Tortu, quien llegó a pensar que Manuel la engañó con Tere (Elisa Zulueta). 

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"Para. ¿Como pareja? O sea, ¿diciéndole a todo el mundo?", preguntará. Cabe recordar que los dos siempre tuvieron miedo de lo que dirían los otros padres o la reacción en el colegio de sus hijos. Este sería un gran paso que dar. 

Con seguridad, Manuel afirmará que "sí, diciéndole a todo el mundo. No quiero esconderme más, Javi. Quiero pololear contigo y necesito saber si tú estas disponible para eso". 

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