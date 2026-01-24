Una demanda por la casa: ¿Cómo nació el conflicto que tiene enfrentados a Javiera y Max en RDS?
En Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) por fin tomó la decisión de separarse de Max (Álvaro Espinoza), pero se encuentra en una situación muy precaria al estar sin trabajo y con cinco hijos a su cargo, una de ellas recien nacida.
El génesis de su quiebre se dio en la clínica. Con un largo historial de infidelidades por parte de él y nuevos sentimientos por Manuel (Mario Horton) por parte de ella, Javiera le exigió a su marido dejar la casa.
Pero Max no dio su brazo a torcer y se aprovechó de las dificultades económicas de su esposa. La vivienda es suya y no la dejaría por nada, así que la única alternativa que le quedaba a Javi era irse ella, a sabiendas de que no tenía cómo pagar una casa con las mismas comodidades por sí sola.
La demanda y un giro inesperado
Afortunadamente, a falta de dinero le sobraba amistad. Matilde (Ignacia Baeza) la recibió con los brazos abiertos mientras busca un lugar para instalarse con sus hijos.
Como Matide es abogada, poco a poco nació la idea de demandar a Max para poder recuperar su hogar. El problema es que Javi cometió un error fatal: comentarle a su ex de esta estratega judicial.
Ante un posible enfrentamiento en tribunales, el marido de Javiera la siguió y grabó mientras se besaba con Manuel. Con esta evidencia en sus manos, solo ella quedaría en flagrancia como infiel y él tendría todas las de ganar.