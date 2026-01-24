Una demanda por la casa: ¿Cómo nació el conflicto que tiene enfrentados a Javiera y Max en RDS?

24 en. 2026 - 10:00 hrs.

En Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) por fin tomó la decisión de separarse de Max (Álvaro Espinoza), pero se encuentra en una situación muy precaria al estar sin trabajo y con cinco hijos a su cargo, una de ellas recien nacida.

El génesis de su quiebre se dio en la clínica. Con un largo historial de infidelidades por parte de él y nuevos sentimientos por Manuel (Mario Horton) por parte de ella, Javiera le exigió a su marido dejar la casa.

Pero Max no dio su brazo a torcer y se aprovechó de las dificultades económicas de su esposa. La vivienda es suya y no la dejaría por nada, así que la única alternativa que le quedaba a Javi era irse ella, a sabiendas de que no tenía cómo pagar una casa con las mismas comodidades por sí sola.

Reunión de Superados / Mega

La demanda y un giro inesperado

Afortunadamente, a falta de dinero le sobraba amistad. Matilde (Ignacia Baeza) la recibió con los brazos abiertos mientras busca un lugar para instalarse con sus hijos.

Como Matide es abogada, poco a poco nació la idea de demandar a Max para poder recuperar su hogar. El problema es que Javi cometió un error fatal: comentarle a su ex de esta estratega judicial.

Reunión de Superados / Mega

Ante un posible enfrentamiento en tribunales, el marido de Javiera la siguió y grabó mientras se besaba con Manuel. Con esta evidencia en sus manos, solo ella quedaría en flagrancia como infiel y él tendría todas las de ganar.

