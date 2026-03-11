"Que pague su culpa": Shlomit Baytelman adelanta cómo Perla afectará la vida de Jaime en Reunión de Superados

11 mar. 2026 - 12:00 hrs.

En el avance del capítulo 90 de Reunión de Superados se pudo apreciar que Perla (Shlomit Baytelman) volverá a la vida de Jaime (Francisco Reyes).

Y es que Perla es la exesposa de Jaime, que se mantenía gracias a los aportes económicos del empresario. Sin embargo, tras su quiebra, puede que esto cambie y ella no se quedará de brazos cruzados.

Por lo mismo, conversamos con Shlomit, quien nos comentó un poco más de su personaje y profundizó en ella.

Perla llega a Reunión de Superados

"Yo creo que es una mujer que necesita, de alguna manera, gratificarse con el dinero. No es muy empática, diría yo, piensa en ella y en su bienestar", comentó Shlomit.

Asimismo, declaró que ama a su hija Teresa, pero encuentra que es "media tontita, que no lo ha hecho muy bien... La pobrecita no anda muy bien por la vida".

Ante el quiebre económico de Jaime y su reencuentro, ella dirá que "él es mi proveedor, pero imagínate lo terrible que fue para mí dejarme por una cabra joven, yo ahora entonces qué es lo que hago, me aprovecho, que pague su culpa".

Por otra parte, Shlomit dijo que su personaje "transita, y así y todo he tenido unas reacciones increíbles. Es un personaje muy loco, su forma de vestirse, los lugares por donde anda y todo eso, y yo creo que ha calado bien, está bonito y espero seguir haciéndolo bien".

