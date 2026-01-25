Coke tuvo duro retroceso en su rehabilitación: Domingo se decepcionó de su padre en Reunión de Superados

25 en. 2026 - 09:30 hrs.

La lucha de Coke (Diego Muñoz) por controlar sus adicciones tuvo un triste revés durante esta semana en Reunión de Superados, ya que los problemas familiares lo acercaron otra vez al alcohol.

La relación con Matilde (Ignacia Baeza) parece no encontrar un buen puerto y la separación definitiva se ve a la vuelta de la esquina. De hecho, la abogada puso sobre la mesa la tuición compartida de sus hijos.

Por eso, una vez se quedó solo, Coke recayó y con muy desagradables consecuencias.

Reunión de Superados / Mega

Domingo ve el peor momento de su padre

Cabe recordar que él usa un pellet para controlar su alcoholismo. Así, al consumir licor, su cuerpo reaccionó con un súbito malestar y vómitos que lo dejaron al borde de la mesa. En este lamentable estado es que lo encontró Domingo (Beltrán Izquierdo).

Manuel (Mario Horton) le pidió al adolescente ser más comprensivo, pues una adicción no es algo fácil de superar. Sin embargo, ante el dolor de esa imagen, Domingo salió intempestivamente de la cocina.

Muy triste por decepcionar a su hijo mayor, finalmente Coke aceptó que no puede combatir esto solo y prometió buscar a un profesional que lo guíe.

