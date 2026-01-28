Jorge Arecheta se suma a Reunión de Superados con un personaje clave en separación de Max y Javiera

28 en. 2026 - 09:15 hrs.

Jorge Arecheta dará vida al abogado de Max, Juan de Dios, en el conflictivo juicio por la separación con Javiera. El rol no solo estará marcado por la estrategia legal en medio del proceso judicial, sino que además promete incomodidad con un vínculo de su pasado: Matilde, quien fue su compañera y rival en la universidad.

Sobre su personaje, Arecheta adelantó que tiene una personalidad que recordará a otro de sus personajes de Mega: Juan Pablo de Los Casablanca.



Mega

¿Cómo será el personaje de Jorge Arecheta en Reunión de Superados?

"Este es mucho más amable y más inteligente. No es un trepador como lo era Juan Pablo", comentó el actor, dejando claro que su personaje, no será el abogado serio y rígido. Además, agregó que tratará las relaciones humanas con mucha ironía.

Su llegada promete remover las dinámicas entre los personajes y darle un tono nuevo a la historia justo cuando el conflicto entre Javiera y Max llega a un momento decisivo.

