Matilde se volvió a encontrar con Josefa: Este fue el noble gesto que tuvo con su ex en Reunión de Superados

07 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Matilde (Ignacia Baeza) pasó como un huracán por la oficina de Josefa (Luz Valdivieso) cuando se enteró de que tenía un amorío con Coke (Diego Muñoz). Por eso, la sexóloga se puso a la defensiva al verla entrar nuevamente en su consulta.

Sin embargo, la actitud de la abogada cambió en Reunión de Superados. Ahora aceptó que Josefa y su ex tienen algún tipo de relación y debido al cariño que le tiene, quiso asegurarse que está bien.

Una petición por su ex

"El Coke lo ha pasado súper mal con la separación: perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió su parrilla incluso y más encima tiene que lidiar con el tema del trago", dijo Matilde.

Reunión de Superados / Mega

Precisamente por la fragilidad emocional es que siente miedo de que recaiga en la adicción. "El punto es que a mí me gustaría poder cuidarlo y no puedo hacerlo porque no soy su mujer y tú estás con él. Entonces yo te quiero pedir si tú puedes cuidarlo", solicitó en un acto de humildad.

El gesto conmovió a Josefa e incluso lo comentó con el propio Coke.

"Me hizo mucho hincapié en que te cuidara y fue súper genuinamente. Yo le creí. (...) Le brillaban los ojitos. Yo creo que lo que ustedes tienen, el amor que se han tenido es súper profundo y es imposible no verlo", confesó.

Si bien la terapeuta no se comprometió del todo a vigilarlo, cada vez está más ligada a Coke.

