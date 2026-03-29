Es Coke en Reunión de Superados: Conoce la destacada trayectoria de Diego Muñoz en las teleseries de Mega

29 mar. 2026 - 09:20 hrs.

Diego Muñoz es uno de los actores destacados que forman parte de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

El intérprete, de 50 años, está a cargo de dar vida a Coke, un corredor de propiedades que, producto de sus problemas con el alcohol, enfrenta una dolorosa separación con su esposa, Matilde (Ignacia Baeza).

Sin embargo, esta no es la única producción del Área Dramática de Mega en la que ha participado Muñoz. A continuación, repasamos su trayectoria en el canal.

Reunión de Superados / Mega

Los papeles de Diego Muñoz en Mega

Diego Muñoz debutó en Mega con Sres. Papis (2016), donde interpretó a Gustavo Olavarría.

Sres. Papis / Mega

Dos años después, el actor formó parte de Casa de Muñecos, dando vida a Santiago Balladares, y en 2019 interpretó a Pedro José Valdés en 100 Días Para Enamorarse.

100 Días Para Enamorarse / Mega

Ya en 2021, participó en Pobre Novio, donde encarnó a Eduardo Santander, y en 2023 se sumó a Como la Vida Misma, interpretando a Alonso Ruiz-Tagle.

Como la Vida Misma / Mega

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