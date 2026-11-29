29 nov. 2026 - 09:30 hrs.

Esta semana, Matilde (Ignacia Baeza) y Juan de Dios (Jorge Arecheta) protagonizaron uno de los momentos más románticos de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

El abogado decidió dar un importante paso en su relación y le pidió pololeo a la mujer que ama de una manera muy especial. A continuación, te contamos cómo se vivió este emotivo momento.

Así fue la romántica petición de pololeo de Juan de Dios a Matilde

Todo comenzó durante la fiesta de inauguración de la pyme de Javiera (Daniela Ramírez), donde Matilde, bajo el argumento de que no sabía cómo presentar a Juan de Dios ante sus cercanos, terminó proponiéndole que formalizaran su relación.

Reunión de Superados / Mega

Horas más tarde, ambos compartieron una cena de pizzas junto a Domingo (Beltrán Izquierdo) y Ponchi (Amanda Milos). Fue precisamente esta última quien quiso saber cuándo comenzarían a pololear.

En ese momento, la niña dirigió su mirada hacia el abogado y le hizo una especial petición: "Tienes que pedirle pololeo a mi mamá antes de que alguien le pida. Ella es muy linda y muy inteligente".

Reunión de Superados / Mega

Las palabras de Ponchi terminaron por impulsar a Juan de Dios, quien se arrodilló frente a Matilde y le hizo una romántica declaración: "Aquí delante de tu hija, delante de tu hijo, quiero pedirte formalmente si es que quieres pololear conmigo".

Completamente emocionada, la abogada aceptó la propuesta con una divertida respuesta: "Acepto, señor príncipe", desatando los aplausos de sus dos hijos, quienes fueron testigos de este especial momento.

Reunión de Superados / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:10 horas.

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