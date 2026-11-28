28 nov. 2026 - 09:40 hrs.

Esta semana, Manuel (Mario Horton) tomó una drástica decisión en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega, luego de protagonizar un tenso enfrentamiento que podría marcar un antes y un después en su vida laboral.

Detrás de este inesperado giro estuvo Max (Álvaro Espinoza), quien realizó una jugada que desató la furia del publicista. A continuación, te contamos cómo se desencadenó este conflicto.

Esta fue la drástica decisión de Manuel

Todo comenzó cuando Esteban (Jaime Omeñaca) le reveló a Manuel que había vendido la funeraria y que el nuevo propietario estaba dispuesto a mantenerlo en su cargo de administrador.

Sin embargo, la tranquilidad del publicista duraría poco. Minutos más tarde, Max llegó hasta el recinto y su presencia provocó el evidente malestar de Manuel, quien le pidió que se retirara lo antes posible, argumentando que debía reunirse con el nuevo dueño de la funeraria.

Reunión de Superados / Mega

Pero Max tenía preparada una inesperada noticia. Con una actitud soberbia, el empresario le reveló que él era el nuevo propietario del lugar, dejando a Manuel completamente desconcertado.

La revelación terminó por colmar la paciencia del publicista, quien, convencido de que Max tenía oscuras intenciones, decidió presentar su renuncia. Para justificar su determinación, aseguró que no estaba dispuesto a trabajar con personas psicópatas.

Reunión de Superados / Mega

¿Qué consecuencias tendrá esta decisión para Manuel? No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:10 horas.

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