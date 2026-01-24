"Gracias a Rodrigo Sepúlveda por ir a terreno": Farkas dona $20 millones para familias afectadas por incendios

24 en. 2026 - 18:32 hrs.

Durante esta mañana, Rodrigo Sepúlveda realizó un despacho en vivo con Siempre Juntos, desde Lirquén, una de las comunas más afectadas por los incendios forestales.

Cabe destacar que de acuerdo al último reporte de Senapred, el siniestro en la provincia de Concepción ha consumido desde la semana pasada una superficie de 15.541 hectáreas, dando un total, solo en el Biobío 19.845 personas damnificadas.

El periodista conversó con varios de los pobladores del lugar y conoció sus historias de esfuerzo, intentando parar sus casas luego de que no quedara nada en pie.

El anuncio de Leonardo Farkas

En esa línea es que el destacado empresario Leonardo Farkas se conmovió con los testimonios de las personas damnificadas en el sector e hizo un gran anuncio a través de su cuenta de X.

"Gracias a Rodrigo Sepúlveda por ir a terreno y difundir los casos más dramáticos para ayudar a las familias de Lirquén", escribió en Twitter.

"Le enviaré a él 20 millones para que reparta entre las familias más necesitadas", agregó en el final de su tuit.

