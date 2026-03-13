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Se registra fuerte sismo en la zona central del país

Se registra fuerte sismo en la zona central del país

  • Por Mega

Un fuerte sismo se registró en la zona central del país, sintiéndose con gran fuerza en la Región Metropolitana. 

Precisamente, la mañana de este viernes a las 10:39 horas se sintió un potente movimiento en la zona central del país que fue sostenido por un par de segundos.

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Fuerte sismo en zona central

Según informó Sismología de la Universidad de Chile, el temblor que se sintió durante la mañana de este viernes fue de 6.5 grados. 

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Se registró a 41.12 km al suroeste de Huasco según comentó Sismología de la Universidad de Chile y con una profundidad de 28 kilómetros.

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