Rodrigo Sepúlveda explica cómo se repartirán los $20 millones donados por Farkas a familias afectadas del sur

25 en. 2026 - 17:31 hrs.

Hace ya una semana que el sur de nuestro país está siendo afectado por incendios forestales que en su mayoría son provocados por personas.

Lamentablemente, las condiciones meteorológicas actuales en Chile propician estos fenómenos y a la fecha, ya hay miles de familias damnificadas que perdieron todo.

Rodrigo Sepúlveda se trasladó hasta una de las zonas más destruidas, Lirquén, y ha recorrido y conversado con varias familias que hoy en día necesitan todo el apoyo para poder levantarse.

¿Cómo se donarán los 20 millones ofrecidos por Leonardo Farkas?

Leonardo Farkas estuvo mirando el despacho en vivo realizado por el periodista y tomó la decisión de donar una gran suma de dinero a las personas que más lo necesitan.

"Gracias a Rodrigo Sepúlveda por ir a terreno y difundir los casos más dramáticos para ayudar a las familias de Lirquén. Le enviaré a él 20 millones para que reparta entre las familias más necesitadas", escribió a través de su cuenta de X.

Un día después de lo anterior, Rodrigo Sépulveda siguió visitando este domingo el sector y explicó cómo iban a traspasar el dinero a las personas.

"Él dijo que iba a depositarme a mí los 20 millones, y yo no voy a manejar dinero, se los digo desde ya. Por lo tanto, su equipo se ha conectado con nuestro equipo, que es comandado por Felipe Bobadilla y Álvaro Suárez, y ellos han ido tomando la determinación, entre ambos equipos, de ir apoyando a distintas familias. Son 20 millones que Leonardo Farkas nos ha puesto a disposición, él va a ir depositando a cada una de las familias que más lo necesiten", expresó el comunicador.

Mega

