"Para eso estamos": Kidd Voodoo donó tres casas a familias que perdieron todo en los incendios

25 en. 2026 - 18:10 hrs.

Kidd Voodoo se puso una mano en el corazón y ayudó a dos familias del sur de Chile que fueron gravemente afectadas por los incendios forestales.

Rodrigo Sepúlveda se trasladó hasta una de las zonas más afectadas, Lirquén, y conversó con varias personas damnificadas que quedaron prácticamente con lo puesto.

Mientras conocía la historia de una mujer, recibió un especial mensaje de parte de uno de los cantantes urbanos más importantes del último tiempo: "Me acaba de escribir el gran Daniel Merino, tremendo productor del Festival de Viña, que acaba de decir que Kidd Voodoo se pone con una casa para ustedes".

El noble gesto de Kidd Vodoo

La ayuda no cesó y luego, Rodrigo Sepúlveda conoció a otra mujer que estaba muy triste por haber perdido su casa en los incendios.

El periodista le comentó que Kidd Voodoo lo había contactado por segunda vez para tener el mismo gesto con ella.

"Te tengo una linda noticia, que esas lágrimas sean de alegría, Kidd Voodoo te acaba de regalar una casa, el aplauso", expresó el comunicador.

Finalmente, el periodista conoció la historia de un hombre que junto a su familiar postrado perdieron su vivienda completa y llamaron a Kidd Voodoo para pedirle su apoyo.

El artista contestó rápidamente y fue bastante solidario: "Para eso estamos nosotros, obvio que si, vamos con eso, démosle una casita al caballero".

