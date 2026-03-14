Interpretando a Nayib Bukele: Así fue la aparición de "El Poeta" en Detrás del Muro

14 mar. 2026 - 10:57 hrs.

En el primer capítulo de Detrás del Muro se vivió el cambio de mando presidencial de una manera bien particular, y es que los mandatarios invitados llegaron, pero todos con ciertas particularidades.

Precisamente, Javier Milei fue personificado por Fernando Godoy, mientras que Donald Trump hizo lo propio en la figura de Miguelito. Sin embargo, uno de estas autoridades llamó la atención del público, ya que es la reaparición de un emblema para el programa.

En concreto, hablamos de Daniel Ponce, conocido popularmente como "El Poeta", quien apareció imitando a Nayib Bukele, Presidente de El Salvador.

Detrás del Muro

Así fue la aparición de El Poeta en Detrás del Muro

Y es que los mandatarios fueron pasando uno por uno hasta que se llegó al Presidente de El Salvador, interpretado por El Poeta, quien se lució con su típico humor.

Usando sus muletillas propias, El Poeta hizo reír al público presente y a los espectadores con su papel como Nayib Bukele donde se preocupó de saludar a Kast.

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