Tuvo grandes y curiosos invitados: Revive el cambio de mando presidencial de Detrás del Muro

13 mar. 2026 - 23:39 hrs.

El programa Detrás del Muro regresó a Mega con un sketch que parodió el reciente cambio de mando presidencial, recreando una ceremonia ficticia llena de situaciones absurdas y de humor político.

La escena comenzó con la presentación del mandatario saliente, Gabriel Boric, y del nuevo Presidente de Chile, José Antonio Kast, dando paso a una supuesta ceremonia republicana donde comenzaron a desfilar diversos líderes internacionales invitados al evento.

El cambio de mando presidencial de Detrás del Muro

Durante la parodia aparecieron caricaturas de varios mandatarios del mundo, entre ellos representantes de Argentina, China, Estados Unidos, El Salvador, Corea del Norte y Rusia, cada uno con intervenciones cargadas de humor y situaciones incómodas.

Detrás del Muro / Mega

Uno de los momentos más llamativos fue la recreación de la inestabilidad política de Perú, donde en medio de la ceremonia se anunciaba repetidamente la destitución de distintos presidentes recién asumidos, generando una seguidilla de cambios de mandatarios improvisados.

Finalmente, el sketch culminó con la simbólica entrega de la banda presidencial al nuevo mandatario, cerrando la parodia con una fotografía oficial, dando término a la caótica pero humorística ceremonia.

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