Así fue el regreso de los "15 segundos" de Paty Cofré en el estreno de Detrás del Muro
Este viernes vivimos el regreso triunfal de Detrás del Muro a Mega, el cual se convirtió en un éxito de sintonía.
Uno de los momentos más esperados de la noche fueron los tradicionales "15 segundos" de Paty Cofré, que se realizaron en el cierre del programa.
Así fueron los primeros "15 segundos" de Paty Cofré
Durante un sketch en el que también participaban Fernando Godoy y Toto Acuña, Kike Morandé decidió intervenir para increpar a Cofré, diciéndole que se fuera a molestar a otro lado.
Ante esto, la humorista se levantó de su asiento y, con humildad, le preguntó al director del programa si le concedía sus "quince segundos".
Tras recibir la autorización y comenzar a sonar la música que suele mutear su micrófono, Cofré le dedicó diversas palabras a las personas que se encontraban en el set, incluida Tonka Tomicic, quienes no podían contener la risa.Ir a la siguiente nota
Finalmente, la integrante de Detrás del Muro lanzó su clásica frase: "Y agradezcan que soy una dama", provocando una ovación en el estudio.
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