La aparición de "Pino Chef" dejó en shock a La Chofi en Detrás del Muro
Uno de los momentos que marcó el regreso de Detrás del Muro a Mega fue la aparición del personaje Pino Chef, interpretado por el actor y comediante Beto Espinoza.
El personaje formó parte del sketch ambientado en La Moneda del nuevo Presidente José Antonio Kast, una parodia que recreó con humor el inicio del nuevo mandato y la llegada del equipo al palacio presidencial.
Pino Chef en El Muro
En la escena, Pino Chef se presentó como el encargado de la cocina dentro del equipo del nuevo gobierno.
Durante el sketch, el personaje interactuó principalmente con La Chofi (Paola Troncoso), quien se llevó una gran sorpresa.
"Yo soy el chef Pino, pero puede decirme Pino chef", expresó el personaje de Beto Espinoza, dejando a La Chofi en shock.
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