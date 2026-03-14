Gamboa, Pacheco y Lola: Esta es "La Conserjería", el nuevo sketch de Detrás del Muro
En el primer capítulo de Detrás del Muro vivimos el estreno de un nuevo sketch llamado "La Conserjería", siendo Fernando Godoy y Toto Acuña los protagonistas.
Precisamente, Acuña y Godoy dan vida a Gamboa y Pacheco, dos conserjes que se encargan de recibir a las visitas, pedidos y mucho más en la conserjería de su edificio, aunque con algunas historias muy particulares y divertidas.
El nuevo sketch de Detrás del Muro
Y es que en este primer capítulo, Gamboa y Pacheco tuvieron una divertida interacción con un repartidor de comida rápida interpretado por Julio Jung, mientras que Paty Cofré dio vida a Lola, una de las funcionarias del personal de aseo.Ir a la siguiente nota
Fue durante este sketch que Paty Cofré tuvo su reconocido y mítico espacio para los "15 segundos" que dedicó a Gamboa y Pacheco.
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