Gamboa, Pacheco y Lola: Esta es "La Conserjería", el nuevo sketch de Detrás del Muro

14 mar. 2026 - 12:06 hrs.

En el primer capítulo de Detrás del Muro vivimos el estreno de un nuevo sketch llamado "La Conserjería", siendo Fernando Godoy y Toto Acuña los protagonistas.

Precisamente, Acuña y Godoy dan vida a Gamboa y Pacheco, dos conserjes que se encargan de recibir a las visitas, pedidos y mucho más en la conserjería de su edificio, aunque con algunas historias muy particulares y divertidas.

Detrás del Muro

El nuevo sketch de Detrás del Muro

Y es que en este primer capítulo, Gamboa y Pacheco tuvieron una divertida interacción con un repartidor de comida rápida interpretado por Julio Jung, mientras que Paty Cofré dio vida a Lola, una de las funcionarias del personal de aseo.

Fue durante este sketch que Paty Cofré tuvo su reconocido y mítico espacio para los "15 segundos" que dedicó a Gamboa y Pacheco.

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