Luto en la televisión: A los 68 años muere Eduardo Cruz-Johnson
Durante la jornada de este domingo 29 de marzo, se confirmó la muerte de Eduardo Cruz-Johnson, emblemático periodista y lector de noticias de la televisión chilena.
La información fue entregada por TVN, estación televisiva donde trabajó durante más de 20 años.
Según contó su hijo a 24 Horas, el comunicador falleció a los 68 años debido a una hipoglucemia.
En sus últimas apariciones en televisión, el periodista reveló que atravesaba un complejo estado de salud. Contó que padecía diabetes y que, tras sufrir un accidente en 2024, debió operarse la clavícula y uno de sus pies tuvo una infección.
Carrera de Eduardo Cruz-Johnson
Durante más de dos décadas, Eduardo Cruz-Johnson formó parte del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile, transformándose en uno de los rostros emblemáticos de 24 Horas.Ir a la siguiente nota
Su estilo sobrio, profesional y cercano lo convirtió en un referente del periodismo televisivo, siendo recordado como parte del patrimonio mediático del país.
Su rol en la televisión no solo se limitó a las noticias, y es que participó en distintos espacios vinculados al espectáculo nacional.
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