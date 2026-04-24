Joven fallecida tras ser chocada por carabineros: Tenía 20 años, vivía sola en Chile y mantenía a sus hermanos

24 abr. 2026 - 15:55 hrs.

La madrugada de este viernes, una mujer a bordo de un vehículo de aplicación salió eyectada cuando fue impactada por otro auto que no respetó una luz roja.

Con el paso de las horas se supo que la mujer lamentablemente falleció y que el vehículo que se pasó la luz roja era ocupado por siete carabineros, quienes arrancaron del lugar sin prestar ayuda a la joven, además de estar bajo estado de ebriedad.

A acompañar a la joven de 20 años a la ex Posta Central llegó un grupo de amigos, quienes hablaron con los medios de comunicación y contaron detalles sobre su vida.

Joven colombiana vivía sola en Chile

"Es estudiante y estaba estudiando para ser DJ, estaba acá hace tres meses (en Chile), pero antes había venido y trabajaba como maquilladora, manicurista. Entonces se buscaba la vida porque es la hermana mayor de dos chicos y ella es quien los sustenta", comentó.

Asimismo, aclaró que la joven se trasladaba a la casa de un amigo donde estaban todos, pero al demorarse y no responder su teléfono, se preocuparon y terminaron enterándose por el accidente a través de redes sociales.

"Era una chica pequeña, una persona increíble para la edad que tenía. Alejandra es una persona muy madura, nos ha enseñado a todos... Yo tengo casi 30 años, ella tiene diez años menos y nos enseñó que una persona joven, pequeña, salió de su país a ganarse su vida por su familia, era una persona increíble. Esto es injusto; todavía es increíble para mí que ayer estábamos conversando de los planes que tenía para ella y su familia, y que el día de hoy ya no esté... Lo único que pido es justicia", aseveró.

En esa línea, pidió que "queremos que se haga justicia de esta situación; Alejandra y su familia no tienen los medios para ser repatriados o, en todo caso, una cremación, o lo que sea en este país. No tenemos idea de los culpables de este hecho, más por lo que hemos visto por las noticias".

"Pido a la Embajada de Colombia, a los departamentos legales encargados, su mamá esta viniendo acá desde Colombia", cerró.

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