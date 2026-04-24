Carabinero quiso encubrir su participación en choque que dejó a mujer en riesgo vital: Acusó robo de su auto

24 abr. 2026 - 09:53 hrs.

Esta mañana, el fiscal Felipe Olivari entregó más detalles de lo que ocurrió durante la madrugada en la intersección de las calles San Francisco con Tarapacá en Santiago Centro, donde un carabinero de civil impactó a otro vehículo tras, presuntamente, saltarse una luz roja.

Lamentablemente, este suceso dejó a una mujer en riesgo vital, quien salió eyectada del vehículo de aplicación en el que se transportaba y que fue impactado.

"Lo que les puedo informar es que efectivamente hay una persona detenida, el conductor del vehículo Mazda que provoca la colisión, y él está detenido en estos momentos por un delito de conducción en estado de ebriedad, por ahora con resultados de lesiones graves, y también por el delito del artículo 195 de la Ley de Tránsito, que en términos simples, es darse a la fuga en todo accidente en que se produzcan lesiones", comentó el fiscal Olivari.

Mucho Gusto / MEGA

Intentó hacer una denuncia por supuesto robo de su auto

Dicho esto, confirmó que el hombre es un sujeto que pertenece a Carabineros y agregó que "es de la dotación de la cuarta Comisaría de Santiago, está identificado, detenido y va a pasar a control de detención hoy en la tarde para efectos de ser formalizado. Arrojó que estaba conduciendo en estado de ebriedad".

Asimismo, informó que se trataría de un cabo de Carabineros y, de momento, se desconoce si sus tres acompañantes pertenecen a la institución.

De igual forma, se dio a conocer que el funcionario habría ido hasta una comisaría en San Miguel para denunciar el supuesto robo de su auto. Ante esto, el fiscal declaró que "al parecer, efectivamente, la persona que está detenida denuncia el robo de su vehículo", y agregó que por lo mismo los carabineros de aquel recinto en San Miguel serán interrogados.

Por otra parte, Olivari comentó que la detención se dio porque existían los fundamentos necesarios para arrestarlo en flagrancia, ya que además existe un video en el que se ve cuando desciende del vehículo tras el choque y coinciden sus ropas.

Todo sobre Mucho gusto