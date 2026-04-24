Mujer en riesgo vital tras fuerte choque en Santiago: Carabinero de civil no habría respetado luz roja

24 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La madrugada de este viernes se vivió un trágico accidente en el que una mujer terminó en riesgo vital tras un impacto entre dos vehículos a la altura de San Francisco con Tarapacá, en la comuna de Santiago Centro.

Precisamente, la periodista Daniela Valdés declaró que esta joven había tomado el vehículo de una aplicación durante la madrugada y viajaban por San Francisco cuando son impactados por otro auto que se habría pasado una luz roja.

Asimismo, Valdés explicó que en primera instancia se tiene conocimiento de que el conductor del vehículo que se saltó la luz roja es un carabinero de civil, ya que este auto está a su nombre.

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Mujer en riesgo vital

El conductor del Uber conversó con Mega y explicó que "se pasan el rojo y me interceptan, fue un golpe fuerte, di como tres vueltas, y la persona, la pasajera, se fue eyectada, y nada, estoy esperando que la persona salga del riesgo vital".

"Fue todo muy rápido, los cuatro tipos salieron corriendo y con el piloto quedé conversando una cosa de segundos, 20 segundos... Estaban en estado de ebriedad", expresó el chofer.

De momento, se desconoce si el resto de los involucrados pertenecen a la institución de Carabineros y quiénes se dieron a la fuga.

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