¿Otra vez el paraguas? Sorprenden con anuncio de nuevas lluvias para la Región Metropolitana

12 jun. 2026 - 09:15 hrs.

El periodista especializado, Alejandro Sepúlveda, se refirió este viernes a la posibilidad de precipitaciones durante este fin de semana en la Región Metropolitana. Y es que la lluvia del miércoles no sería la única de esta semana.

Durante su participación en Mucho Gusto, el experto destacó el ascenso de las temperaturas para este viernes, donde la máxima se situará en los 18 °C en el Gran Santiago.

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Pese a todo esto, mencionó que en Buin, Paine y Melipilla "pueden caer gotitas durante el día, especialmente en la mañana". Precisó, eso sí, que sería algo aislado.

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Mientras que en la tarde está la probabilidad de precipitaciones en la cordillera de la Región Metropolitana, que se prolongaría hasta la mañana del sábado.

Por otra parte, Sepúlveda señaló que ayer jueves 11 de junio se oficializó la llegada del fenómeno de El Niño, cuyas consecuencias en Chile se verían a fin de año.

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