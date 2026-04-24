Confirman muerte de mujer que fue chocada por carabinero que conducía en estado de ebriedad

24 abr. 2026 - 12:43 hrs.

Esta tarde se confirmó la muerte de la joven de 20 años que salió eyectada del vehículo de aplicación en el que circulaba, tras ser impactada por un carabinero de civil que conducía bajo estado de ebriedad.

La noticia fue confirmada en el Mucho Gusto por el periodista César Campos, quien se encontraba afuera de la ex Posta Central cuando la información se entregó por parte del personal médico del recinto.

Fallece joven impactada por carabinero ebrio

"Hace instantes nos acaban de confirmar que la joven de 25 años, quien iba en el vehículo que fue chocado esta mañana por este grupo de carabineros, ha fallecido", afirmó Campos.

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Dicho esto, César explicó que la información era muy difícil de comunicar porque, de haber recibido ayuda por parte del carabinero y sus acompañantes, la víctima podría haber sobrevivido.

"Recordemos que fue un choque de alto impacto que ocurrió en el centro de la capital, cuando el vehículo que era conducido por carabineros no respetó una luz roja e impactó de lleno a este Uber donde iba esta joven de 20 años, de nacionalidad colombiana, que producto del impacto salió eyectada del vehículo", contó César.

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