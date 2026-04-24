Dan de baja a siete carabineros involucrados en choque que provocó muerte de joven de 20 años

24 abr. 2026 - 13:55 hrs.

Cada vez se conocen más detalles de lo que ocurrió durante la madrugada de este viernes en Santiago Centro, cuando un auto manejado por un grupo de carabineros de civil impactó a un vehículo de aplicación móvil en el que iba una pasajera, la que salió eyectada y terminó falleciendo horas después.

En un comienzo se hablaba de solo un funcionario policial a bordo del vehículo, siendo este quien conducía en estado de ebriedad y que luego fue detenido. Sin embargo, tras la muerte de la joven colombiana de 20 años, se supo mucho más.

Fue la periodista Darynka Marcic en Mucho Gusto quien entregó más detalles de lo ocurrido, tras llegar hasta la cuarta comisaría de Santiago Centro, donde se encuentra arrestado el carabinero que conducía el vehículo.

Siete carabineros dados de baja tras fatal choque

"La prueba respiratoria de alcohol marcó, en el conductor, 1.19. Es la información que nos llega de momento", dijo Darynka. Dicho esto, pasó a decir que en el vehículo iba un cabo primero, dos cabos segundos y cuatro carabineros, totalizando así siete funcionarios de la institución.

El conductor del vehículo había egresado de la Escuela de Carabineros entre junio y julio del año pasado y sería formalizado durante la tarde de este viernes por conducir bajo estado de ebriedad con resultado de muerte.

Asimismo, Carabineros emitió un comunicado donde declaró que este funcionario fue detenido y expulsado de la institución por los delitos cometidos que acabaron con la muerte de la mujer.

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Asimismo, se estableció la vinculación de otros seis funcionarios en los hechos, por lo que se dispuso su inmediata baja de las filas policiales.

Cabe destacar que Nelson, padre del conductor que pronto sera formalizado, afirmó que su hijo junto a sus compañeros venían de una fiesta de cumpleaños antes del trágico choque.

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