No respetan luz roja y arrancan: Video muestra fatal choque de carabineros ebrios que provocó muerte de mujer

24 abr. 2026 - 13:25 hrs.

Esta tarde se confirmó la muerte de la mujer que salió eyectada de un vehículo de aplicación cuando este fue impactado por un auto que no respetó una luz roja y era conducido por carabineros de civil, estando al menos el conductor en estado de ebriedad.

Precisamente, durante las últimas horas surgieron varios registros audiovisuales donde se puede ver el momento del choque.

Lo más impactante de esta situación es que con estos registros queda en evidencia que pasaron en luz roja y, además, salieron corriendo de inmediato del lugar del impacto, dejando a la mujer tendida en el piso y sin prestarle ayuda.

Mucho Gusto / MEGA

Videos del momento de fatal choque

La periodista Darynka Marcic explicó en Mucho Gusto que este vehículo, donde iban los carabineros, se pasó la luz roja y es ahí cuando colisiona con el auto del conductor de aplicación.

Sin embargo, eso no es todo, ya que una vez que los autos se detienen tras el impacto y se bajan sus ocupantes, estos ni se preocupan de la mujer, quien ya se encontraba en el suelo tras salir eyectada por la ventana del vehículo.

Finalmente, esta tarde, tras varias horas de estar en riesgo vital, la joven mujer colombiana de 20 años terminó falleciendo a raíz de las heridas causadas.

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